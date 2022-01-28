Украинское дерби в Турции. Шахтер - Мариуполь 0:0. Видеообзор матча

В пятницу, 28 января, в Турции на сборах состоялось первое украинское дерби.

У "Шахтера" сорвался спарринг с белорусами, и поэтому в экстренном порядке на помощь пришел "Мариуполь".

Игра в целом проходила при преимуществе "Шахтера" – "горняки" создали больше интересных моментов, но забить так и не сумели.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.