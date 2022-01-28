Лютый фейл. Пятеро игроков Вереса в спарринге не забили одному голкиперу соперника - ВИДЕО

В понедельник, 24 января, ровненский Верес провел свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан был чешский клуб Градец-Кралове.

Игра закончилась вничью 1:1 , но запомнилась одним забавным эпизодом.

Во втором тайме после подачи углового чехами игроки Вереса убежали в контратаку и вывалились впятером на голкипера соперника. И не забили!

Тренер Вереса Юрий Вирт не без юмора прокомментировал ПроФутболу эпизод с фейлом его игроков:

"Это моя ошибка. Знаете, мы на тренировках не отрабатывали моменты, когда пять футболистов выходят против одного голкипера. Конечно, нам хотелось, чтобы удалось забить, но радует другое – то, что после такого стандарта 5 футболистов на высокой скорости добежали до чужой штрафной, где не было защитников соперника".