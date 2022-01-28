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  4. Лютый фейл. Пятеро игроков Вереса в спарринге не забили одному голкиперу соперника - ВИДЕО
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Лютый фейл. Пятеро игроков Вереса в спарринге не забили одному голкиперу соперника - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Почти идеальная контратака

Лютый фейл. Пятеро игроков Вереса в спарринге не забили одному голкиперу соперника - ВИДЕО

nkveres.com

Новина українською

В понедельник, 24 января, ровненский Верес провел свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан был чешский клуб Градец-Кралове.

Игра закончилась вничью 1:1, но запомнилась одним забавным эпизодом.

Во втором тайме после подачи углового чехами игроки Вереса убежали в контратаку и вывалились впятером на голкипера соперника. И не забили!

Тренер Вереса Юрий Вирт не без юмора прокомментировал ПроФутболу эпизод с фейлом его игроков:

"Это моя ошибка. Знаете, мы на тренировках не отрабатывали моменты, когда пять футболистов выходят против одного голкипера. Конечно, нам хотелось, чтобы удалось забить, но радует другое – то, что после такого стандарта 5 футболистов на высокой скорости добежали до чужой штрафной, где не было защитников соперника".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Комментарии (6)
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Gafan777 (Каменка)
28.01.2022 в 22:22
позорники бестолковые
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2022 в 22:03
/\ ( ) >< !!!)))
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.01.2022 в 21:54
)
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
28.01.2022 в 21:39
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0
0
Лекарь (село Дарница)
28.01.2022 в 21:32
Не забил один идиот, который не отдал последний пас. Остальные четверо, надеюсь, дали ему хорошего "ляща"
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+1
-1
Kela (Одесса)
28.01.2022 в 21:32
ахахахахаха
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+2
-1


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