Лютый фейл. Пятеро игроков Вереса в спарринге не забили одному голкиперу соперника - ВИДЕО
Почти идеальная контратака
nkveres.com
В понедельник, 24 января, ровненский Верес провел свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан был чешский клуб Градец-Кралове.
Во втором тайме после подачи углового чехами игроки Вереса убежали в контратаку и вывалились впятером на голкипера соперника. И не забили!
Тренер Вереса Юрий Вирт не без юмора прокомментировал ПроФутболу эпизод с фейлом его игроков:
"Это моя ошибка. Знаете, мы на тренировках не отрабатывали моменты, когда пять футболистов выходят против одного голкипера. Конечно, нам хотелось, чтобы удалось забить, но радует другое – то, что после такого стандарта 5 футболистов на высокой скорости добежали до чужой штрафной, где не было защитников соперника".
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