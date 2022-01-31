Нерес забил свой первый гол за Шахтер - ВИДЕО
Пусть и в спарринге
shakhtar.com
Донецкий Шахтер на сборах в Турции проводит
К 30-й минуте матча счет 2:0 пользу горняков, причем второй гол команды, как и свой первый в составе горняков забил новичок Давид Нерес.
Майкон с 20 метров пробил в крестовину со штрафного удара, после чего бразилец не без удачного рикошета первый подсуетился на добивании. Почин есть.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бенфика выставила Яремчука на трансфер – Роман может стать партнером украинского игрока в АПЛ
- Открытие АПЛ, кипер Реала, пара провалов. Чем запомнились экс-лидеры Зари после смены клуба
- И это после 21 выигранного трофея. УЕФА требует от Анчелотти сдать тренерский экзамен
- Зинченко важен для Ман Сити, проблемы Яремчука и Коваленко. Разбираем дела наших за границей
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
Новости по теме
- 15:57 Украинские Бондарь: Пару лет назад Нерес играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил 50 миллионов евро
- 12:33 Украинские Степаненко: Сейчас мы постоянно под нагрузкой, где-то тяжелые ноги, где-то крепатура
- 08:58 Прогнозы на футбол Шахтер - Вольфсбергер. Анонс и прогноз товарищеского матча на 24 января 2022
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...