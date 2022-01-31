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Нерес забил свой первый гол за Шахтер - ВИДЕО

Украинские
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Пусть и в спарринге

Нерес забил свой первый гол за Шахтер - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер на сборах в Турции проводит спарринг с сербской Црвеной Звездой.

К 30-й минуте матча счет 2:0 пользу горняков, причем второй гол команды, как и свой первый в составе горняков забил новичок Давид Нерес.

Майкон с 20 метров пробил в крестовину со штрафного удара, после чего бразилец не без удачного рикошета первый подсуетился на добивании. Почин есть.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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