Нерес забил свой первый гол за Шахтер - ВИДЕО

Донецкий Шахтер на сборах в Турции проводит спарринг с сербской Црвеной Звездой.

К 30-й минуте матча счет 2:0 пользу горняков, причем второй гол команды, как и свой первый в составе горняков забил новичок Давид Нерес.

Майкон с 20 метров пробил в крестовину со штрафного удара, после чего бразилец не без удачного рикошета первый подсуетился на добивании. Почин есть.