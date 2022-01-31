Совсем не товарняк. Шахтер - Црвена Звезда 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
crvenazvezdafk.com
Донецкий Шахтер программу второго зимнего сбора открыл спаррингом с сербской Црвеной Звездой.
Матч получился довольно боевым – сербы многовато грубили, Марлон получил травму, Нерес отличился дублем, Трубин потянул пенальти, ну а закончилось все со счётом 3:2 в пользу горняков.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Мудрик 13, Нерес 18, 72 - Драгович 58, Омойжуанфо 62
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 18:57
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DeepSh (Мариуполь)
31.01.2022 в 18:43
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TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2022 в 19:11
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Stihl Kindermann (Gonduras)
31.01.2022 в 18:34
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