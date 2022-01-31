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Совсем не товарняк. Шахтер - Црвена Звезда 3:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Совсем не товарняк. Шахтер - Црвена Звезда 3:2. Видео голов и обзор матча

crvenazvezdafk.com

Новина українською

Донецкий Шахтер программу второго зимнего сбора открыл спаррингом с сербской Црвеной Звездой.

Матч получился довольно боевым – сербы многовато грубили, Марлон получил травму, Нерес отличился дублем, Трубин потянул пенальти, ну а закончилось все со счётом 3:2 в пользу горняков.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Шахтер - Црвена Звезда 3:2

Голы: Мудрик 13, Нерес 18, 72 - Драгович 58, Омойжуанфо 62

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 18:57
Трубин - топчик! Центр защиты слабо( Игра хорошая, отличный спаринг! Сербы очень агрессивно! Но круто!
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+1
-1
DeepSh (Мариуполь)
31.01.2022 в 18:43
Непонятно, что на поле делал судья. Драговича нужно было еще удалять в первом тайме, дважды срывал атаку Шахтера с риском нанесения травмы. Зачем играть так грубо в товарняке? Марлона травмировали, когда он первым был на мяче. Если по игре, то не порадовала игра на стандартах и порадовала игра Мудрика, Майкона, ну и с почином - дублем Нереса!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2022 в 19:11
драчовиг - голимый киркоров!
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0
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
31.01.2022 в 18:34
"Красные" крепкий такой клуб,хороший соперник для спаринга,учасник весенней части ЛЕ
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+2
-1


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