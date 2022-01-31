Совсем не товарняк. Шахтер - Црвена Звезда 3:2. Видео голов и обзор матча

Донецкий Шахтер программу второго зимнего сбора открыл спаррингом с сербской Црвеной Звездой.

Матч получился довольно боевым – сербы многовато грубили, Марлон получил травму, Нерес отличился дублем, Трубин потянул пенальти, ну а закончилось все со счётом 3:2 в пользу горняков.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Шахтер - Црвена Звезда 3:2

Голы: Мудрик 13, Нерес 18, 72 - Драгович 58, Омойжуанфо 62