Забил даже Шкурин. Динамо - Лудогорец 4:1. Видео голов и весь матч
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" открыло программу второго зимнего сбора в Турции спаррингом с болгарским "Лудогоцем".
Особых проблем киевляне в этом матче не испытали – уверенная победа 4:1.
О том, как это было, смотрите чуть ниже.
Голы: Гармаш 16 (пен.), Витиньо 39, Шапаренко 48, Шкурин 74 - Десподов 79 (пен.)
Гол Гармаша:
Гол Витиньо:
Гол Шапаренко:
Гол Шкурина:
Весь матч:
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