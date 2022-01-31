Забил даже Шкурин. Динамо - Лудогорец 4:1. Видео голов и весь матч

Киевское "Динамо" открыло программу второго зимнего сбора в Турции спаррингом с болгарским "Лудогоцем".

Особых проблем киевляне в этом матче не испытали – уверенная победа 4:1.

О том, как это было, смотрите чуть ниже.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) 4:1

Голы: Гармаш 16 (пен.), Витиньо 39, Шапаренко 48, Шкурин 74 - Десподов 79 (пен.)

Гол Гармаша:

Гол Витиньо:

Гол Шапаренко:

Гол Шкурина:

Весь матч: