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Забил даже Шкурин. Динамо - Лудогорец 4:1. Видео голов и весь матч

Украинские
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Видеообзор поединка

Забил даже Шкурин. Динамо - Лудогорец 4:1. Видео голов и весь матч

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" открыло программу второго зимнего сбора в Турции спаррингом с болгарским "Лудогоцем".

Особых проблем киевляне в этом матче не испытали – уверенная победа 4:1.

О том, как это было, смотрите чуть ниже.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) 4:1

Голы: Гармаш 16 (пен.), Витиньо 39, Шапаренко 48, Шкурин 74 - Десподов 79 (пен.)

Гол Гармаша:

Гол Витиньо:

Гол Шапаренко:

Гол Шкурина:

Весь матч:

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В статье: Динамо (Киев)
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