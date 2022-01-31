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Прорвались в полуфинал Евро! Украина - Казахстан 5:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Прорвались в полуфинал Евро! Украина - Казахстан 5:3. Видео голов и обзор матча

UEFA Futsal

Новина українською

Сборная Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2022 встречалась с одним из фаворитов турнира – сборной Казахстана.

При очень качественной игре нашей команды концовка получилось нервной, и все-таки, сборная Украины пробилась в полуфинал, обыграв казахов со счетом 5:3. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Казахстан - Украина 3:5

Голы: Дуглас 34, Оразов 38, Оразов 40 - Шотурма 15 (пен.), Корсун 25, Зварич 30, Разуванов 39, Лебидь 39

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
01.02.2022 в 00:56
!!!
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.01.2022 в 23:41
Сколько же в пустые не попали! ...Но победителей не судят. Поэтому поздравляю!
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