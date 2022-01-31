Прорвались в полуфинал Евро! Украина - Казахстан 5:3. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2022 встречалась с одним из фаворитов турнира – сборной Казахстана.

При очень качественной игре нашей команды концовка получилось нервной, и все-таки, сборная Украины пробилась в полуфинал, обыграв казахов со счетом 5:3. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Казахстан - Украина 3:5

Голы: Дуглас 34, Оразов 38, Оразов 40 - Шотурма 15 (пен.), Корсун 25, Зварич 30, Разуванов 39, Лебидь 39