Прорвались в полуфинал Евро! Украина - Казахстан 5:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
UEFA Futsal
Сборная Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2022 встречалась с одним из фаворитов турнира – сборной Казахстана.
При очень качественной игре нашей команды концовка получилось нервной, и все-таки, сборная Украины пробилась в полуфинал, обыграв казахов со счетом 5:3. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Дуглас 34, Оразов 38, Оразов 40 - Шотурма 15 (пен.), Корсун 25, Зварич 30, Разуванов 39, Лебидь 39
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
01.02.2022 в 00:56
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.01.2022 в 23:41
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