Воля к победе. Динамо - Чукарички 3:2. Видео голов и весь матч
Видео голов и всего поединка
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на сборах в Турции.
Проигрывая по ходу матча 0:2, киевляне вырвали победу у "Чукаричек" из Сербии. Поединок завершился со счетом 3:2.
Голы киевской команды, как и видео всего матча смотрите чуть ниже.
Голы: Шапаренко 70, Буяльский 72, Витиньо 83 - Раконьяц 16, Чолович 17
Гол Шапаренко:
Гол Буяльского:
Гол Витиньо:
Весь матч:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Роспуск команды. Олимпик не будет доигрывать сезон в Первой лиге - источник
- Металлист уступает дебютанту сербской Суперлиги
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2022 в 23:05
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...