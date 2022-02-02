Воля к победе. Динамо - Чукарички 3:2. Видео голов и весь матч

Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Проигрывая по ходу матча 0:2, киевляне вырвали победу у "Чукаричек" из Сербии. Поединок завершился со счетом 3:2.

Голы киевской команды, как и видео всего матча смотрите чуть ниже.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Чукарички" (Белград, Сербия) 3:2

Голы: Шапаренко 70, Буяльский 72, Витиньо 83 - Раконьяц 16, Чолович 17

Гол Шапаренко:

Гол Буяльского:

Гол Витиньо:

Весь матч: