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Воля к победе. Динамо - Чукарички 3:2. Видео голов и весь матч

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видео голов и всего поединка

Воля к победе. Динамо - Чукарички 3:2. Видео голов и весь матч

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Проигрывая по ходу матча 0:2, киевляне вырвали победу у "Чукаричек" из Сербии. Поединок завершился со счетом 3:2.

Голы киевской команды, как и видео всего матча смотрите чуть ниже.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Чукарички" (Белград, Сербия) 3:2

Голы: Шапаренко 70, Буяльский 72, Витиньо 83 - Раконьяц 16, Чолович 17

Гол Шапаренко:

Гол Буяльского:

Гол Витиньо:

Весь матч:

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2022 в 23:05
Витиньо хорош
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0
-1


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