Вместе с Усиком. Полесье – Верес 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото - ФК Полісся
В Турции стартовал товарищеский турнир Winter Cup 2022.
В матче открытия сыграли "Полесье" и "Верес".
Матч закончился смо счетом 2:1 в пользу житомирской команды, при этом в составе "Полесья" дебютировал чемпион мира по боксу Александр Усик.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Шастал 31, Янаков 69 – Гончаренко 11 (пен.)
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