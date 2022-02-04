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Вместе с Усиком. Полесье – Верес 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Вместе с Усиком. Полесье – Верес 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - ФК Полісся

Новина українською

В Турции стартовал товарищеский турнир Winter Cup 2022.

В матче открытия сыграли "Полесье" и "Верес".

Матч закончился смо счетом 2:1 в пользу житомирской команды, при этом в составе "Полесья" дебютировал чемпион мира по боксу Александр Усик.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" – "Верес" 2:1

Голы: Шастал 31, Янаков 69 – Гончаренко 11 (пен.)

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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