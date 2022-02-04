Двойственные чувства. Украина - Россия 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
UEFA Futsal
Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 в драматическом поединке проиграла команде России.
Поединок был довольно нервным – сборная Украины при
В итоге, все закончилось со счетом 2:3.
О том, как все происходило, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Сирый 16, Абакшин 35 - Соколов 2, Афанасьев 15, Ниязов 31
Нереализованный пенальти: Шотурма 39 (вратарь)
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
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SugTolyan (Луганск)
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