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Двойственные чувства. Украина - Россия 2:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Двойственные чувства. Украина - Россия 2:3. Видео голов и обзор матча

UEFA Futsal

Новина українською

Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 в драматическом поединке проиграла команде России.

Поединок был довольно нервным – сборная Украины при отличной поддержке болельщиков, уступая по ходу матча, отыгрывалась, но не смогла реализовать пенальти в самой концовке матча.

В итоге, все закончилось со счетом 2:3.

О том, как все происходило, смотрите в данном видеообзоре.

Украина - Россия 2:3

Голы: Сирый 16, Абакшин 35 - Соколов 2, Афанасьев 15, Ниязов 31

Нереализованный пенальти: Шотурма 39 (вратарь)

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
04.02.2022 в 21:09
Незважаючи на кінцевий рахунок Україна сьогодня перемогла! Те, що відбувалося на трибунах матча - було неймовірно круто!Кцпні і не снилося! Слава Україні!
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+2
-1
SugTolyan (Луганск)
04.02.2022 в 20:30
Россия молодцы !!!
Ответить
+1
-10
hunter1 (Сумы)
04.02.2022 в 20:53
так вали туда
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 21:05
Пшов у будку, козломордий...
Ответить
+4
-1


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