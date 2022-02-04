Двойственные чувства. Украина - Россия 2:3. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 в драматическом поединке проиграла команде России.

Поединок был довольно нервным – сборная Украины при отличной поддержке болельщиков, уступая по ходу матча, отыгрывалась, но не смогла реализовать пенальти в самой концовке матча.

В итоге, все закончилось со счетом 2:3.

О том, как все происходило, смотрите в данном видеообзоре.

Украина - Россия 2:3

Голы: Сирый 16, Абакшин 35 - Соколов 2, Афанасьев 15, Ниязов 31

Нереализованный пенальти: Шотурма 39 (вратарь)