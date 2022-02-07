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Динамо - Рудар 1:0. Видео гола и весь матч

Украинские
(1 голосов)

Видео голов и всего поединка

Динамо - Рудар 1:0. Видео гола и весь матч

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо провело свой очередной матч на сборах в Турции.

В понедельник, 7 февраля, киевляне сыграли спарринг с черногорским Рударом.

Поединок получился непростым – подопечные Луческу вырвали победу лишь в концовке матча – победный гол забил Витиньо.

Динамо (Киев, Украина) - Рудар (Плевля, Черногория) 1:0

Гол: Витиньо 84

Гол Витиньо:

Весь матч:

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В статье: Динамо (Киев)
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