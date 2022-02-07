Динамо - Рудар 1:0. Видео гола и весь матч
Видео голов и всего поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо провело свой очередной матч на сборах в Турции.
В понедельник, 7 февраля, киевляне сыграли спарринг с черногорским Рударом.
Поединок получился непростым – подопечные Луческу вырвали победу лишь в концовке матча – победный гол забил Витиньо.
Гол: Витиньо 84
Гол Витиньо:
Весь матч:
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