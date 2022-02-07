Не хватало Усика. Полесье - Черноморец 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
В понедельник 7 февраля в рамках 2-го тура Winter Cup 2022 встречались "Полесье" и "Черноморец".
Игра была довольно равной и закончилась вничью 1:1, поэтому все решилось в серии пенальти, где удачливее были житомиряне.
О всех интересных событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Гитченко 88 - Цитаишвили 55
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 22:32
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