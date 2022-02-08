Колотуха Кулача. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" провело свой очередной матч на сборах в Турции.
Во вторник, 8 февраля, киевляне сыграли спарринг с одноклубниками из Тбилиси.
Поединок закончился минимальной победой киевлян – единственный гол забил Владислав Кулач.
Голы: Кулач 21
Гол Кулача:
Обзор матча
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