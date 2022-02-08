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Колотуха Кулача. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Колотуха Кулача. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой очередной матч на сборах в Турции.

Во вторник, 8 февраля, киевляне сыграли спарринг с одноклубниками из Тбилиси.

Поединок закончился минимальной победой киевлян – единственный гол забил Владислав Кулач.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 1:0

Голы: Кулач 21

Гол Кулача:

Обзор матча

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
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