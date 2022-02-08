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Наварили. Глупейший автогол Вереса в спарринге с Металлистом - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

С Солдатом шутки плохи

Наварили. Глупейший автогол Вереса в спарринге с Металлистом - ВИДЕО

nkveres.com

Новина українською

8 февраля в рамках 2-го тура товарищеского турнира Winter Cup 2022 в Турции Верес сыграл с Металлистом.

Ровенчане открыли счет в матче, однако в начале второго тайма организовали глупейший автогол – Солдат так закинул на своего кипера Кичака, который вышел из ворот, что мяч по красивой дуге залетел в сетку.

Очень красивый, но обидный для ровенчан автогол.

В итоге, Металлист затем забил и второй гол с пенальти, отпраздновав победу 2:1.

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В статье: Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 22:41
Солдат забил 2 гола --Верес научитесь падать и кататься по полю как делают игроки МХ- тоже самое было с ЧО и судьи клевали на эту удочку
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0
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KadimXa (Харьков)
08.02.2022 в 22:49
И тут ты нагадил. Нельзя таким быть
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