Наварили. Глупейший автогол Вереса в спарринге с Металлистом - ВИДЕО
С Солдатом шутки плохи
nkveres.com
8 февраля в рамках 2-го тура товарищеского турнира Winter Cup 2022 в Турции Верес сыграл с Металлистом.
Ровенчане открыли счет в матче, однако в начале второго тайма организовали глупейший автогол – Солдат так закинул на своего кипера Кичака, который вышел из ворот, что мяч по красивой дуге залетел в сетку.
Очень красивый, но обидный для ровенчан автогол.
В итоге, Металлист затем забил и второй гол с пенальти,
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 22:41
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KadimXa (Харьков)
08.02.2022 в 22:49
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