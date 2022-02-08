Наварили. Глупейший автогол Вереса в спарринге с Металлистом - ВИДЕО

8 февраля в рамках 2-го тура товарищеского турнира Winter Cup 2022 в Турции Верес сыграл с Металлистом.

Ровенчане открыли счет в матче, однако в начале второго тайма организовали глупейший автогол – Солдат так закинул на своего кипера Кичака, который вышел из ворот, что мяч по красивой дуге залетел в сетку.

Очень красивый, но обидный для ровенчан автогол.