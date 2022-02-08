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Солдат не щадит ни своих, ни чужих. Металлист – Верес 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Солдат не щадит ни своих, ни чужих. Металлист – Верес 2:1. Видео голов и обзор матча

nkveres.com

Новина українською

8 февраля в рамках 2-го тура товарищеского турнира Winter Cup 2022 в Турции Верес сыграл с Металлистом.

Ровенчане открыли счет на 52-й минуте (отличился Солдат), однако уже через 4 минуты тот же Солдат сравнял, забив глупейший автогол с 40 метров.

В итоге, Металлист потом еще и пенальти реализовал (интересно, что привез не Солдат), оформив победу 2:1.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Металлист – Верес 2:1

Голы: Солдат (автогол) 56, Харрис (пен) 68 - Солдат 52

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В статье: Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 23:12
где должен стоять страж ворот --воротах а где он стоял --чего вы хотите от Солдата --вина голкипера
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