8 февраля в рамках 2-го тура товарищеского турнира Winter Cup 2022 в Турции Верес сыграл с Металлистом.

Ровенчане открыли счет на 52-й минуте (отличился Солдат), однако уже через 4 минуты тот же Солдат сравнял, забив глупейший автогол с 40 метров.

В итоге, Металлист потом еще и пенальти реализовал (интересно, что привез не Солдат), оформив победу 2:1.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Металлист – Верес 2:1

Голы: Солдат (автогол) 56, Харрис (пен) 68 - Солдат 52