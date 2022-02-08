Солдат не щадит ни своих, ни чужих. Металлист – Верес 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
nkveres.com
8 февраля в рамках 2-го тура товарищеского турнира Winter Cup 2022 в Турции Верес сыграл с Металлистом.
Ровенчане открыли счет на 52-й минуте (отличился Солдат), однако уже через 4 минуты тот же Солдат сравнял, забив глупейший автогол с 40 метров.
В итоге, Металлист потом еще и пенальти реализовал (интересно, что привез не Солдат), оформив победу 2:1.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Солдат (автогол) 56, Харрис (пен) 68 - Солдат 52
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Футзал. УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия
- Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Колотуха Кулача. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
Новости по теме
- 00:55 Прогнозы на футбол Металлист – Верес. Анонс и прогноз матча Winter Cup на 08.02.2022
- 15:05 Украинские У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- 11:57 Украинские Динамо раздаёт игроков по арендам, легионеры едут в Одессу. Все зимние трансферы УПЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 23:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...