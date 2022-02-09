Депортиво U-21 – Динамо U-21 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

Команды начали довольно активно, обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании сыграли испанцы, а уже через три минуты похожим голом ответили киевляне.

А вот в середине первого тайма привез свій гол кипер киевлян Игнатенко, который завозился с выносом, и позволил Лопесу накрыть себя.

Депортиво U-21 – Динамо U-21 2:1

Голы: Нахера (4), Лопес (26) – Царенко (7)

Удаление: Рубен Лопес (36, вторая желтая)

Гол Нахера:

Гол Царенко:

Гол Лопеса: