Депортиво U-21 – Динамо U-21 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
RC Deportivo
Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.
Команды начали довольно активно, обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании сыграли испанцы, а уже через три минуты похожим голом ответили киевляне.
А вот в середине первого тайма привез свій гол кипер киевлян Игнатенко, который завозился с выносом, и позволил Лопесу накрыть себя.
Депортиво U-21 – Динамо U-21 2:1
Голы: Нахера (4), Лопес (26) – Царенко (7)
Удаление: Рубен Лопес (36, вторая желтая)
Гол Нахера:
Гол Царенко:
Гол Лопеса:
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