Затащили. Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

Команды начали довольно активно, обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании сыграли испанцы, а уже через три минуты похожим голом ответили киевляне.

А вот в середине первого тайма привез свій гол кипер киевлян Игнатенко, который завозился с выносом, и позволил Лопесу накрыть себя.

После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 1:2, однако после перерыва шикарный гол положил хавбек Динамо Александр Яцык.

Итоговые 2:2 после основного времени и серия пенальти, в которой кипер киевлян Денис Игнатенко реабилитировался за свой ляп в первом тайме и затянул команду в следующий раунд.

Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2 (пен 2:3)

Голы: Нахера (4), Лопес (26) – Царенко (7), Яцык (75)

Удаление: Рубен Лопес (36, вторая желтая)

Обзор матча:

Серия пенальти:

Гол Нахера:

Гол Царенко:

Гол Лопеса:

Гол Яцыка: