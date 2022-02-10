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Затащили. Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Затащили. Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

Команды начали довольно активно, обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании сыграли испанцы, а уже через три минуты похожим голом ответили киевляне.

А вот в середине первого тайма привез свій гол кипер киевлян Игнатенко, который завозился с выносом, и позволил Лопесу накрыть себя.

После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 1:2, однако после перерыва шикарный гол положил хавбек Динамо Александр Яцык.

Итоговые 2:2 после основного времени и серия пенальти, в которой кипер киевлян Денис Игнатенко реабилитировался за свой ляп в первом тайме и затянул команду в следующий раунд.

Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2 (пен 2:3)

Голы: Нахера (4), Лопес (26) – Царенко (7), Яцык (75)

Удаление: Рубен Лопес (36, вторая желтая)

Обзор матча:

Серия пенальти:

Гол Нахера:

Гол Царенко:

Гол Лопеса:

Гол Яцыка:

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Джаба Канкава (Днепропетровск)
10.02.2022 в 00:02
С победой Динамо u-19! Работайте, прогресируйте и попадайте в основную обойму ДК! Удачи вам!
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+2
0
vgolovan (полтава)
09.02.2022 в 23:55
тупорылые журналисты - исправте ошибки
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+1
-1
Тренерую (Столица)
10.02.2022 в 00:17
... исправЬте )))
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0
0
vgolovan (полтава)
09.02.2022 в 23:54
юношесская лига - это не U- 21 а U- 19 как то стыдно для этого сайта быть такими тупыми
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.02.2022 в 23:31
Нахера забил на 4 минуте?
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+2
0
avatar
jeremi33-3 (Сумы)
09.02.2022 в 23:40
Реально, нахера? ))
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+1
0
Тренерую (Столица)
10.02.2022 в 00:24
Нахера - реальный )))
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.02.2022 в 22:03
Просочилися..
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0
-4


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