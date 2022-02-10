Затащили. Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.
Команды начали довольно активно, обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании сыграли испанцы, а уже через три минуты похожим голом ответили киевляне.
А вот в середине первого тайма привез свій гол кипер киевлян Игнатенко, который завозился с выносом, и позволил Лопесу накрыть себя.
После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 1:2, однако после перерыва шикарный гол положил хавбек Динамо Александр Яцык.
Итоговые 2:2 после основного времени и серия пенальти, в которой кипер киевлян Денис Игнатенко реабилитировался за свой ляп в первом тайме и затянул команду в следующий раунд.
Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2 (пен 2:3)
Голы: Нахера (4), Лопес (26) – Царенко (7), Яцык (75)
Удаление: Рубен Лопес (36, вторая желтая)
Обзор матча:
Серия пенальти:
Гол Нахера:
Гол Царенко:
Гол Лопеса:
Гол Яцыка:
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