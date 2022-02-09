  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Обнять и плакать. Как голкипер Динамо U-19 Игнатенко привез гол в свои ворота - ВИДЕО
В тренде

Обнять и плакать. Как голкипер Динамо U-19 Игнатенко привез гол в свои ворота - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Кипер киевлян привез гол в свои ворота

Обнять и плакать. Как голкипер Динамо U-19 Игнатенко привез гол в свои ворота - ВИДЕО

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское Динамо играет выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

В начале матча команды обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании, а вот затем совсем необязательный гол пропустил кипер киевлян Денис Игнатенко.

После паса от своего игрока он завозился с выносом, был накрыт Рубеном Лопесом, который и проткнул мяч в ворота. К перерыву счет 2:1 в пользу испанской команды.

Напомним, что основной вратарь Динамо U-19 Руслан Нещерет получил перелом носа на сборах и пропустит порядка 2-3 недель.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев) Денис Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...