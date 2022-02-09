Обнять и плакать. Как голкипер Динамо U-19 Игнатенко привез гол в свои ворота - ВИДЕО

Киевское Динамо играет выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

В начале матча команды обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании, а вот затем совсем необязательный гол пропустил кипер киевлян Денис Игнатенко.

После паса от своего игрока он завозился с выносом, был накрыт Рубеном Лопесом, который и проткнул мяч в ворота. К перерыву счет 2:1 в пользу испанской команды.

Напомним, что основной вратарь Динамо U-19 Руслан Нещерет получил перелом носа на сборах и пропустит порядка 2-3 недель.