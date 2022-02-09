Обнять и плакать. Как голкипер Динамо U-19 Игнатенко привез гол в свои ворота - ВИДЕО
Кипер киевлян привез гол в свои ворота
fcdynamo.com
Киевское Динамо играет выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.
В начале матча команды обменявшись похожими голами – сначала после розыгрыша углового на добивании, а вот затем совсем необязательный гол пропустил кипер киевлян Денис Игнатенко.
После паса от своего игрока он завозился с выносом, был накрыт Рубеном Лопесом, который и проткнул мяч в ворота. К перерыву счет 2:1 в пользу испанской команды.
Напомним, что основной вратарь Динамо U-19 Руслан Нещерет получил перелом носа на сборах и пропустит порядка 2-3 недель.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Депортиво U19 - Динамо U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА
- Характер и Кочергин. Заря отыгралась с 0:2 в контрольном матче
- Герой футбольного дня. Иван Петряк
- Заявка на место в основе. ВИДЕО, как Кулач забил в девятку и принес Динамо очередную победу
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...