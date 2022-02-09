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Настоящий капитан. Хавбек Динамо U-19 Яцык положил шикарный спасительный гол Депортиво

Украинские
(3 голосов)

Гол получился шикарный

Настоящий капитан. Хавбек Динамо U-19 Яцык положил шикарный спасительный гол Депортиво

Динамомания

Новина українською

Киевское Динамо играет выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 1:2, однако после перерыва шикарный гол положил хавбек Динамо Александр Яцык.

Полузащитнику удался шикарный удар с подкруткой по диагонали, вытянуть который кипер был не в силах.

2:2 в основное время и судьбу матча решат пенальти.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев) Константин Яцык
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Комментарии (3)
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eloy (Днепропетровск)
09.02.2022 в 22:36
в стиле Коноплянки, в лучшие его времена
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Lion Killer (Львів)
09.02.2022 в 22:07
але ж плюха. Красотище
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Лекарь (село Дарница)
09.02.2022 в 21:56
Писец, сколько там народу на трибунах! Вау
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