Настоящий капитан. Хавбек Динамо U-19 Яцык положил шикарный спасительный гол Депортиво

Киевское Динамо играет выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 1:2, однако после перерыва шикарный гол положил хавбек Динамо Александр Яцык.

Полузащитнику удался шикарный удар с подкруткой по диагонали, вытянуть который кипер был не в силах.

2:2 в основное время и судьбу матча решат пенальти.