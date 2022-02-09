Настоящий капитан. Хавбек Динамо U-19 Яцык положил шикарный спасительный гол Депортиво
Гол получился шикарный
Динамомания
Киевское
После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 1:2, однако после перерыва шикарный гол положил хавбек Динамо Александр Яцык.
Полузащитнику удался шикарный удар с подкруткой по диагонали, вытянуть который кипер был не в силах.
2:2 в основное время и судьбу матча решат пенальти.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Козловский: Как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, какие хорошие кричалки кричали. Это то, что нас объединяет
- Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Колотуха Кулача. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
eloy (Днепропетровск)
09.02.2022 в 22:36
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
09.02.2022 в 22:07
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
09.02.2022 в 21:56
Ответить
+3
0
Лучшие букмекеры
загрузка...