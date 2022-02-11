И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Полесье – Металлист 2:0. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 11 февраля на турнире Winter Cup 2022 был сыгран решающий матч за первое место.

Первое место в группе, как, собственно, и кубок, оспаривали представители Первой лиги - "Полесье" и "Металлист".

"Полесье" на протяжении всего матча выглядело лучше, атаковало острее, и вполне резонно одержало победу - в конце поединка забили Козак и Морозко.

Ну а все лчушие моменты матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" – "Металлист" 2:0

Голы: Козак 79, Морозко 90