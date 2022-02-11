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И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Полесье – Металлист 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Полесье – Металлист 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Металлист

Новина українською

В пятницу, 11 февраля на турнире Winter Cup 2022 был сыгран решающий матч за первое место.

Первое место в группе, как, собственно, и кубок, оспаривали представители Первой лиги - "Полесье" и "Металлист".

"Полесье" на протяжении всего матча выглядело лучше, атаковало острее, и вполне резонно одержало победу - в конце поединка забили Козак и Морозко.

Ну а все лчушие моменты матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" – "Металлист" 2:0

Голы: Козак 79, Морозко 90

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В статье: Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
11.02.2022 в 23:34
Еще один ядовитый заголовок от журналистов - падальщиков. Стыдно за вас, голуби.
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2022 в 23:29
Ярославский перехвалил свою команду --вот и результат проиграть 9 команде 1 лиги
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