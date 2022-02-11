И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Полесье – Металлист 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: ФК Металлист
В пятницу, 11 февраля на турнире Winter Cup 2022 был сыгран решающий матч за первое место.
Первое место в группе, как, собственно, и кубок, оспаривали представители Первой лиги - "Полесье" и "Металлист".
"Полесье" на протяжении всего матча выглядело лучше, атаковало острее, и вполне резонно одержало победу - в конце поединка забили Козак и Морозко.
Ну а все лчушие моменты матча смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Козак 79, Морозко 90
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
11.02.2022 в 23:34
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2022 в 23:29
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