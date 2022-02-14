На позитиве. Первая тренировка Коноплянки в Краковии - ВИДЕО

Украинский новичок "Краковии" Евгений Коноплянка провел свою первую тренировку в новой команде, о чем отчиталась пресс-служба клуба, выложив видео на ютуб.

Стоить отметить, что Евгений сразу же вписался в коллектив – излучал смех, улыбки и позитив.