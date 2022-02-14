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На позитиве. Первая тренировка Коноплянки в Краковии - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Евгений приступил к работе

На позитиве. Первая тренировка Коноплянки в Краковии - ВИДЕО

cracovia.pl

Новина українською

Украинский новичок "Краковии" Евгений Коноплянка провел свою первую тренировку в новой команде, о чем отчиталась пресс-служба клуба, выложив видео на ютуб.

Стоить отметить, что Евгений сразу же вписался в коллектив – излучал смех, улыбки и позитив.

Напомним, что Коноплянка перешел в польский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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