Диво дивное. Шахтер - Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча

15 февраля на турецкой земле состоялось украинское дерби – "Шахтер" в спарринге сыграл с "Мариуполем".

Команды сыграли в усечённом формате (два тайма по 30 минут), но матч от этого менее интересным не стал.

Команды вышли на матч в оптимальных составах (включая арендованных), и поединок, на удивление, закончился победой азовцев.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Шахтер" - "Мариуполь" 1:2

Гол: Тете 49 - Кухарук 41, Холод 58