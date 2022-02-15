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Диво дивное. Шахтер - Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Диво дивное. Шахтер - Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

15 февраля на турецкой земле состоялось украинское дерби – "Шахтер" в спарринге сыграл с "Мариуполем".

Команды сыграли в усечённом формате (два тайма по 30 минут), но матч от этого менее интересным не стал.

Команды вышли на матч в оптимальных составах (включая арендованных), и поединок, на удивление, закончился победой азовцев.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Шахтер" - "Мариуполь" 1:2

Гол: Тете 49 - Кухарук 41, Холод 58

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Рівнянин (Рівне)
15.02.2022 в 19:56
Щось цей багатомільйонний мавпятник ніяк не заграє...Може справа у відсутності тренера? Ні?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 19:53
Это диво, так уж диво, право молвить справедливо!
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