Диво дивное. Шахтер - Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
15 февраля на турецкой земле состоялось украинское дерби – "Шахтер" в спарринге сыграл с "Мариуполем".
Команды сыграли в усечённом формате (два тайма по 30 минут), но матч от этого менее интересным не стал.
Команды вышли на матч в оптимальных составах (включая арендованных), и поединок, на удивление, закончился победой азовцев.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Гол: Тете 49 - Кухарук 41, Холод 58
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Комментарии (2)
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Рівнянин (Рівне)
15.02.2022 в 19:56
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-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 19:53
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