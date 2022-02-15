По накатанной. Динамо – Кайрат 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Во вторник, 15 февраля, киевской "Динамо" провело свой очередной спарринг на сборах в Турции.
Сегодня соперником киевлян был "Кайрат" из Казахстана.
Особой борьбу не получилось – киевляне вынесли соперника со счётом 4:0, и о том, как это происходило, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Касабулат 7 (автогол), Сирота 63, Цыганков 74, Кулач 85
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