  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. По накатанной. Динамо – Кайрат 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

По накатанной. Динамо – Кайрат 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

По накатанной. Динамо – Кайрат 4:0. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Во вторник, 15 февраля, киевской "Динамо" провело свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Сегодня соперником киевлян был "Кайрат" из Казахстана.

Особой борьбу не получилось – киевляне вынесли соперника со счётом 4:0, и о том, как это происходило, смотрите в данном видеообзоре.

"Динамо" (Украина) – "Кайрат" (Казахстан) 4:0

Голы: Касабулат 7 (автогол), Сирота 63, Цыганков 74, Кулач 85

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...