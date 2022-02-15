По накатанной. Динамо – Кайрат 4:0. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 15 февраля, киевской "Динамо" провело свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Сегодня соперником киевлян был "Кайрат" из Казахстана.

Особой борьбу не получилось – киевляне вынесли соперника со счётом 4:0, и о том, как это происходило, смотрите в данном видеообзоре.

"Динамо" (Украина) – "Кайрат" (Казахстан) 4:0

Голы: Касабулат 7 (автогол), Сирота 63, Цыганков 74, Кулач 85