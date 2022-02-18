Коля - бисиклета. Матвиенко на тренировке положил гол боковыми ножницами - ВИДЕО
Зашло красиво
Фото: ФК Шахтер Донецк
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Николай после навеса с фланга поразил верхний угол ворот боковыми "ножницами" после навеса с левого фланга.
Получилось очень эффектно.
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