Коля - бисиклета. Матвиенко на тренировке положил гол боковыми ножницами - ВИДЕО

" Шахтер " продолжает работу на зимних сборах в Турции, в одном из моментов которых защитник "горняков" Николай Матвиенко отметился красивым забитым голом на тренировке.

Николай после навеса с фланга поразил верхний угол ворот боковыми "ножницами" после навеса с левого фланга.

Получилось очень эффектно.