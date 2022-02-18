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  4. Коля - бисиклета. Матвиенко на тренировке положил гол боковыми ножницами - ВИДЕО
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Коля - бисиклета. Матвиенко на тренировке положил гол боковыми ножницами - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Зашло красиво

Коля - бисиклета. Матвиенко на тренировке положил гол боковыми ножницами - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" продолжает работу на зимних сборах в Турции, в одном из моментов которых защитник "горняков" Николай Матвиенко отметился красивым забитым голом на тренировке.

Николай после навеса с фланга поразил верхний угол ворот боковыми "ножницами" после навеса с левого фланга.

Получилось очень эффектно.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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