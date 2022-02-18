Предпоследний. Шахтер - Астана 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Донецкий Шахтер провел свой предпоследний спарринг перед возвращением в Украину.
В пятницу, 18 февраля, горняки сыграли с Астаной из Казахстана.
Команда Де Дзерби добыла уверенную победу – 3:0, ну а мы предлагаем вашему вниманию видеообзор данного поединка.
Отдельно отметим гол Мудрика на 3-й минуте после паса Трубина – посмотрите – не пожалеете.
Голы: Мудрик 3, Тете 89, Нерес 90
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