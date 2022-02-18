Донецкий Шахтер провел свой предпоследний спарринг перед возвращением в Украину.

В пятницу, 18 февраля, горняки сыграли с Астаной из Казахстана.

Команда Де Дзерби добыла уверенную победу – 3:0, ну а мы предлагаем вашему вниманию видеообзор данного поединка.

Отдельно отметим гол Мудрика на 3-й минуте после паса Трубина – посмотрите – не пожалеете.

Шахтер - Астана 3:0

Голы: Мудрик 3, Тете 89, Нерес 90