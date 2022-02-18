  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Предпоследний. Шахтер - Астана 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Предпоследний. Шахтер - Астана 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Предпоследний. Шахтер - Астана 3:0. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер провел свой предпоследний спарринг перед возвращением в Украину.

В пятницу, 18 февраля, горняки сыграли с Астаной из Казахстана.

Команда Де Дзерби добыла уверенную победу – 3:0, ну а мы предлагаем вашему вниманию видеообзор данного поединка.

Отдельно отметим гол Мудрика на 3-й минуте после паса Трубина – посмотрите – не пожалеете.

Шахтер - Астана 3:0

Голы: Мудрик 3, Тете 89, Нерес 90

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астана Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...