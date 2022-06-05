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Со слезами на глазах: болельщики поблагодарили сборную Украины за матч против Уэльса

Украинские
(1 голосов)

Тяжелые кадры

Со слезами на глазах: болельщики поблагодарили сборную Украины за матч против Уэльса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images

Новина українською

Сборная Украины не пробилась на чемпионат мира-2022, минимально уступив Уэльсу (0:1).

Футболисты, однако, нашли в себе силы подойти к фанатам и поблагодарить их за поддержку; многие - со слезами на глазах. Болельщики ответили игрокам взаимностью.

По ходу игры сине-желтые 9 раз пробивали в створ ворот Уэльса против всего трех точных ударов у соперника. Также команда Александра Петракова вдвое превзошла оппонента по владению мячом и даже сделала больше отборов - 16 против 15. Увы, все это не помогло нашим сделать главное - забить гол.

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В статье: Уэльс Национальная сборная Украины
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
05.06.2022 в 21:34
Дякуємо хлопці за гру ! Дякуємо за мужність та відвагу, за те, що не зробила б ні одна збірна світу в цих умовах ! Ми дякуємо Вам за ту радість та ті переживання, які трохи відвалікли нас від війни ! Футбол -- це всього лиш вид спорту, де бувають перемоги та поразки...Ви молодці, бились за себе й за країну до останньої секунди ! Перемоги попереду ! Попереду і головна перемога -- над фашистською ордою !!!
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