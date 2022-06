Со слезами на глазах: болельщики поблагодарили сборную Украины за матч против Уэльса

Сборная Украины не пробилась на чемпионат мира-2022, минимально уступив Уэльсу (0:1).

Футболисты, однако, нашли в себе силы подойти к фанатам и поблагодарить их за поддержку; многие - со слезами на глазах. Болельщики ответили игрокам взаимностью.

По ходу игры сине-желтые 9 раз пробивали в створ ворот Уэльса против всего трех точных ударов у соперника. Также команда Александра Петракова вдвое превзошла оппонента по владению мячом и даже сделала больше отборов - 16 против 15. Увы, все это не помогло нашим сделать главное - забить гол.

Ukraine players with their fans at full-time ???? ???? pic.twitter.com/eo0mjUdYit