Со слезами на глазах: болельщики поблагодарили сборную Украины за матч против Уэльса
Тяжелые кадры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images
Сборная Украины не пробилась на чемпионат мира-2022, минимально уступив Уэльсу (0:1).
Футболисты, однако, нашли в себе силы подойти к фанатам и поблагодарить их за поддержку; многие - со слезами на глазах. Болельщики ответили игрокам взаимностью.
По ходу игры сине-желтые 9 раз пробивали в створ ворот Уэльса против всего трех точных ударов у соперника. Также команда Александра Петракова вдвое превзошла оппонента по владению мячом и даже сделала больше отборов - 16 против 15. Увы, все это не помогло нашим сделать главное - забить гол.
Ukraine players with their fans at full-time ???? ???? pic.twitter.com/eo0mjUdYit— Football Daily (@footballdaily) June 5, 2022
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