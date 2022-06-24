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Роналду, Мане, Неймар. 10 звезд футбола, которые были в шаге от перехода в УПЛ - ВИДЕО

Украинские
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Новое видео от Фолстена

Роналду, Мане, Неймар. 10 звезд футбола, которые были в шаге от перехода в УПЛ - ВИДЕО

PSG / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский чемпионат не является топ-лигой. Однако до войны, каждый сезон в командах появлялись интересные легионеры, которые были способны сделать себе мировое имя. Большинство украинских скаутов из "Шахтера", "Динамо", "Днепра" и "Металлиста" очень хорошо работали, поэтому наши клубы подарили миру Фернандиньо, Мхитаряна, Туре и других.

Но и современные звезды футбола тоже могли оказаться в УПЛ. Вот к примеру, кто ваш любимый игрок? Кто знает, возможно, из этого ролика вы узнаете, что он тоже мог оказаться в УПЛ.

Смотрите новое видео на канале ФОЛСТЕН и будете прияно шокированы!

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В статье: Фолстен
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