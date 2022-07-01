10 звездных украинцев, которые сменят клуб летом 2022 - ВИДЕО

Трансферный период в самом разгаре! Футбольный рынок успел подарить нам несколько ярких переходов, вроде Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити", Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль", Ромелу Лукаку в "Интер".

Возникает закономерный вопрос: а что же наши футболисты? Изменят ли они клубную прописку этим летом? Усилятся ли топ-клубы футболистами с украинским паспортом? На эти вопросы и будет дан ответ именно в этом видео!

В своем нвоом видео Фолстен подготовил для вас рейтинг 10 топ-украинцев, которые могут сменить клубы летом 2022!