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Топ украинцев, которые просрали свою карьеру - ВИДЕО

Украинские
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Свежее видео от Фолстена

Топ украинцев, которые просрали свою карьеру - ВИДЕО

Фото: Instagram Артема Милевского

Новина українською

Футбольная история Украины знает множество случаев, когда игроки не смогли раскрыть свой потенциал. Все по разным причинам. Кто-то был хрустальным, кто-то ленивым, кто-то любителем выпить лишнего.

В этом ролике Фолстен собрал топ украинских футболистов, которые загубили свои карьеры! Если другими словами, то сейчас вы посмотрите видеопособие для футболистов и людей в общем-то, как делать не надо!

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Сегодня Фолстен расскажет вам об украинских футболистах, которые мягко говоря, просрали свои карьеры. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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