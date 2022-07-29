Топ украинцев, которые просрали свою карьеру - ВИДЕО
Свежее видео от Фолстена
Фото: Instagram Артема Милевского
Футбольная история Украины знает множество случаев, когда игроки не смогли раскрыть свой потенциал. Все по разным причинам. Кто-то был хрустальным, кто-то ленивым, кто-то любителем выпить лишнего.
В этом ролике Фолстен собрал топ украинских футболистов, которые загубили свои карьеры! Если другими словами, то сейчас вы посмотрите видеопособие для футболистов и людей в общем-то, как делать не надо!
Сегодня Фолстен расскажет вам об украинских футболистах, которые мягко говоря, просрали свои карьеры. Приятного просмотра!
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