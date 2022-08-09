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Топ футболистов с украинскими корнями - ВИДЕО

Украинские
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Свежее видео от Фолстена

Топ футболистов с украинскими корнями - ВИДЕО

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

В истории Украины было очень много выдающихся футболистов. Это Блохин и Беланов в советские времена, Шевченко, Ребров и многие другие во времена Независимости.

Мы привыкли считать игрока украинцем только потому, что у него так написано в паспорте. Но ни для кого не секрет, что в мире много украинцев, имеющих гражданство других стран - Канады, Польши, Аргентины и так далее.

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Поэтому Фолстен задал себе вопрос, есть ли среди выходцев из Украины топовые игроки, в той или иной степени прославившиеся на весь мир. И сейчас представляет вашему вниманию несколько историй о звездных футболистах, имеющих украинские корни.

Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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