Топ футболистов с украинскими корнями - ВИДЕО
Свежее видео от Фолстена
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
В истории Украины было очень много выдающихся футболистов. Это Блохин и Беланов в советские времена, Шевченко, Ребров и многие другие во времена Независимости.
Мы привыкли считать игрока украинцем только потому, что у него так написано в паспорте. Но ни для кого не секрет, что в мире много украинцев, имеющих гражданство других стран - Канады, Польши, Аргентины и так далее.
Поэтому Фолстен задал себе вопрос, есть ли среди выходцев из Украины топовые игроки, в той или иной степени прославившиеся на весь мир. И сейчас представляет вашему вниманию несколько историй о звездных футболистах, имеющих украинские корни.
Приятного просмотра!
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