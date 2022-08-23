Когда бывшая не простила. Заря - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

1-й тур УПЛ стартовал, и во втором матче сезона Заря сыграла с Ворсклой.

Нынешняя команда Скрипника проиграла бывшей команде тренера со счетом 1:3.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Заря" - "Ворскла" 3:1

Голы: Егор Назарина 6 (пен.), Денис Безбородько 30, Денис Безбородько 53 - Денис Олейник 74 (пен.)