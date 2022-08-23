Когда бывшая не простила. Заря - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
1-й тур УПЛ стартовал, и во втором матче сезона Заря сыграла с Ворсклой.
Нынешняя команда Скрипника проиграла бывшей команде тренера со счетом 1:3.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Егор Назарина 6 (пен.), Денис Безбородько 30, Денис Безбородько 53 - Денис Олейник 74 (пен.)
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