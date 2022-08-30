Директор, безработный, бизнесмен. Что произошло с 10 лучшими хорватами УПЛ - ВИДЕО
Новое видео от Фолстена
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Хорватские игроки за время существования украинского чемпионата стали неотъемлемой частью нашего футбола. Некоторые из них рассматривали украинские клубы как первый шаг к европейской славе, другие – наоборот, решили полностью связать свою судьбу с нашим футболом. Но все они сделали очень многое, чтобы мы помнили их игру долгие годы.
Фолстен сегодня подготовил для вас топ-10 лучших хорватов в истории УПЛ. Приятного просмотра!
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