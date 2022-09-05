Харьков вернулся. Александрия - Металлист 1:3. Видео голов
Видео голов
fcmetalist.com.ua
В рамках 3-го тура УПЛ Александрия принимала Металлист.
Горожане отлично начали матч, забив первыми, однако Металлист не только вернулся в игру, но и добыл уверенную победу.
Все голы матча смотрите в нашем обзоре.
Голы: Владислав Калитвинцев 11 - Сергей Панасенко 21, Максим Прядун 64, Александр Мизюк 72
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