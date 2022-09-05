  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Харьков вернулся. Александрия - Металлист 1:3. Видео голов
В тренде

Харьков вернулся. Александрия - Металлист 1:3. Видео голов

Украинские
(1 голосов)

Видео голов

Харьков вернулся. Александрия - Металлист 1:3. Видео голов

fcmetalist.com.ua

Новина українською

В рамках 3-го тура УПЛ Александрия принимала Металлист.

Горожане отлично начали матч, забив первыми, однако Металлист не только вернулся в игру, но и добыл уверенную победу.

Все голы матча смотрите в нашем обзоре.

ФК Александрия - Металлист 1:3

Голы: Владислав Калитвинцев 11 - Сергей Панасенко 21, Максим Прядун 64, Александр Мизюк 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде