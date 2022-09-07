Не спешите вы их хоронить. РБ Лейпциг – Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
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Горняки, казалось, прижались на старте, однако на 16-й минуте кипер быков отдал подарок Шведу, который и катнул в пустые ворота.
Во втором тайме Лейпциг добавил и все-таки забил ответный гол (Симакан), однако Швед через две минуты снова поверг в шок хозяев, оформив дубль.
Ну а в концовке матча горняки провели две идеальные контры – Мудрик и Траоре довели счет до 4:1. Кто бы мог подумать?
РБ Лейпциг – Шахтер 1:4
Гол: Симакан (57) - Швед (16, 59), Мудрик (76), Траоре (85)
Обзор матча:
Гол Шведа:
Гол Симакана:
Второй гол Шведа:
Гол Мудрика:
Гол Траоре:
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