Не спешите вы их хоронить. РБ Лейпциг – Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

Шахтер на выезде играет матч 1-го тура Лиги чемпионов против Лейпцига.

Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Горняки, казалось, прижались на старте, однако на 16-й минуте кипер быков отдал подарок Шведу, который и катнул в пустые ворота.

Во втором тайме Лейпциг добавил и все-таки забил ответный гол (Симакан), однако Швед через две минуты снова поверг в шок хозяев, оформив дубль.

Ну а в концовке матча горняки провели две идеальные контры – Мудрик и Траоре довели счет до 4:1. Кто бы мог подумать?

РБ Лейпциг – Шахтер 1:4

Гол: Симакан (57) - Швед (16, 59), Мудрик (76), Траоре (85)

Обзор матча:

Гол Шведа:

Гол Симакана:

Второй гол Шведа:

Гол Мудрика:

Гол Траоре: