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Не спешите вы их хоронить. РБ Лейпциг – Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Не спешите вы их хоронить. РБ Лейпциг – Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер на выезде играет матч 1-го тура Лиги чемпионов против Лейпцига.

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Горняки, казалось, прижались на старте, однако на 16-й минуте кипер быков отдал подарок Шведу, который и катнул в пустые ворота.

Во втором тайме Лейпциг добавил и все-таки забил ответный гол (Симакан), однако Швед через две минуты снова поверг в шок хозяев, оформив дубль.

Ну а в концовке матча горняки провели две идеальные контры – Мудрик и Траоре довели счет до 4:1. Кто бы мог подумать?

РБ Лейпциг – Шахтер 1:4

Гол: Симакан (57) - Швед (16, 59), Мудрик (76), Траоре (85)

Обзор матча:

Гол Шведа:

Гол Симакана:

Второй гол Шведа:

Гол Мудрика:

Гол Траоре:

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2022 в 00:42
Таку красу треба переглядати! Дуже задоволений за Траоре! Він молодець! І в нього все складеться найкращим чином!!!!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
07.09.2022 в 00:33
ДК учитесь у ШД
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0
0
SD123 (Ясиноватая)
07.09.2022 в 00:33
а ни кто и не мог подумать, так же как и в феврале, что ЗСУ будут насовывать "второй армии мира"
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+1
0
balamyt (Boston)
07.09.2022 в 00:25
Браво Шахтер...Это не браз. рулят..а укр. Мудрик и Швед ,которого пора вернуть в СБУ
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+3
0

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