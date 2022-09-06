РБ Лейпциг – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
shakhtar.com
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Горняки, казалось, прижались на старте, однако на 16-й минуте кипер быков отдал подарок Шведу, который и катнул в пустые ворота.
РБ Лейпциг – Шахтер 0:1
Гол: Швед (16)
Гол Шведа:
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