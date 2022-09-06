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РБ Лейпциг – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
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Видеообзор поединка

РБ Лейпциг – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер на выезде играет матч 1-го тура Лиги чемпионов против Лейпцига.

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Горняки, казалось, прижались на старте, однако на 16-й минуте кипер быков отдал подарок Шведу, который и катнул в пустые ворота.

РБ Лейпциг – Шахтер 0:1

Гол: Швед (16)

Гол Шведа:

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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