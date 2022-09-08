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Фенербахче – Динамо 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
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(1 голосов)

Видеообзор поединка

Фенербахче – Динамо 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское Динамо играет выездной матч первого тура Лиги Европы с Фенербахче.

При довольно неровном первом тайме с небольшим преимуществом турок Фенер все-таки забил на 35-й минуте – после углового головой замкнул Энрике.

Фенербахче – Динамо 1:1

Голы: Энрике (35) - Цыганков (64)

Гол Энрике:

Гол Цыганкова:

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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