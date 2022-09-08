Фенербахче – Динамо 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское Динамо играет выездной матч первого тура
При довольно неровном первом тайме с небольшим преимуществом турок Фенер все-таки забил на 35-й минуте – после углового головой замкнул Энрике.
Фенербахче – Динамо 1:1
Голы: Энрике (35) - Цыганков (64)
Гол Энрике:
Гол Цыганкова:
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