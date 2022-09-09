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Днепр-1 - АЗ 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Днепр-1 - АЗ 0:1. Видео гола и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 сыграл свой условно домашний матч (в Словакии) 1-го тура Лиги конференций с АЗ.

Игра была относительно равной – не очень интересной, но равной.

И все-таки в середине второго тайма голландцы нашли свой шанс, когда оборонцы Днепра-1 потеряли де Вита после флангового прострела.

Этот счет и оказался итоговым.

Днепр-1 – АЗ 0:1

Гол: Де Вит (63)

Обзор матча:

Гол де Вита:

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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