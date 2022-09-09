Днепр-1 - АЗ 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 сыграл свой условно домашний матч (в Словакии) 1-го тура Лиги конференций с АЗ.
Игра была относительно равной – не очень интересной, но равной.
И все-таки в середине второго тайма голландцы нашли свой шанс, когда оборонцы Днепра-1 потеряли де Вита после флангового прострела.
Этот счет и оказался итоговым.
Днепр-1 – АЗ 0:1
Гол: Де Вит (63)
Обзор матча:
Гол де Вита:
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