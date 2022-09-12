Ворскла - ФК Александрия 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В понедельник, 12 сентября, в рамках 4-го тура УПЛ Ворскла играла с Александрией.
Матч завершился нулевой ничьей, хотя забитые голы все-таки были, хоть и отмененные судьей.
Что и как происходило в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
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