Ворскла - ФК Александрия 0:0. Видеообзор матча

В понедельник, 12 сентября, в рамках 4-го тура УПЛ Ворскла играла с Александрией.

Матч завершился нулевой ничьей, хотя забитые голы все-таки были, хоть и отмененные судьей.

Что и как происходило в матче, смотрите в нашем видеообзоре.