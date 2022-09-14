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Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(7 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер сыграл свой матч 2-го тура группы ЛЧ против Селтика.

Кельты на старте поединка выглядели получше и наверное закономерно повели в счете после быстрой фланговой атаки, которую завершил Хатате.

Впрочем, еще до перерыва горняки отыгрались – после встречной атаки по флангу – шикарный пас на Мудрика, и Михаил, сместившись, дал под перекладину!

Второй тайм прошел без голов - матч так и закончился вничью 1:1, которая, наверное, устроила обе команды.

Шахтер – Селтик 1:1

Голы: Мудрик (29) - Хатате (11)

Гол Хатате:

Гол Мудрика:

Обзор матча:

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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