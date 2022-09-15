Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Украинцы начали активно и открыли счет уже на 11-й минуте – после разрезного паса на Довбика Артем не пожадничал и откинул поперек на Рубчинского, который и переправил в почти пустые ворота.
Ну у на 26-й минуте в похожей ситуации после паса с полуфланга уже разобрался Довбик – разобрался с защитником и катнул в пустые ворота.
Ну а в концовке первого тайма Довбик положил третий, оформив, таким образом, дубль.
Ну а после перерыва Аполлон все-таки один гол отыграл - кажется, из офсайда, но Питас замкнул навес с фланга.
Как итог - 3:1, первая, историческая победа Днепра-1 в еврокубках.
Аполлон – Днепр-1 1:3
Гол: Питас (58) - Рубчинский (11), Довбик (26, 45)
Обзор матча:
Гол Рубчинского:
Гол Довбика:
Второй гол Довбика:
Гол Питаса:
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