Динамо – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Вот только начало матча для киевлян не задалось – уже на 8-й минуте Дюрчо идеально и без шансов для Бойко пробил со штрафного.
Динамо – АЕК 0:1
Гол: Дюрчо (8)
Гол Дюрчо:
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
15.09.2022 в 23:55
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