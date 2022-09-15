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Динамо – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(5 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Новина українською

Динамо проводит свой второй матч в групповом раунде Лиги конференций – киевляне в условно домашнем матче в Польше играют с кипрским АЕК-ом.

Вот только начало матча для киевлян не задалось – уже на 8-й минуте Дюрчо идеально и без шансов для Бойко пробил со штрафного.

Динамо – АЕК 0:1

Гол: Дюрчо (8)

Гол Дюрчо:

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
15.09.2022 в 23:55
Ну як я й казав...АЕК заб'є а чи заб'ємо ми питання. Тушимо світло, лягаємо спати, тихої ночі. А ДК
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