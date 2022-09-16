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Луческу и скандалы. За что фаны хейтят тренера Динамо? ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Мирча за словом в карман не лезет

Луческу и скандалы. За что фаны хейтят тренера Динамо? ВИДЕО

Новина українською

Для украинского футбола Мирча Луческу является культовым лицом.

Румын подарил болельщикам Шахтера и Динамо много побед. Но большинству фанатов Мистер запомнился именно скандалами.

Футболисты, арбитры, болельщики – Луческу со всеми хоть раз вступал в спор. В этом выпуске мы вспомним, чем отличился Луческу за последние 2 года работы в Динамо.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
16.09.2022 в 19:47
Із самого початку різко негативно ставився до містера і розумів, що нічого мега-путнього з цього не вийде... Взагалі, був нормальний тренер Ребров, при ньому Динамо нарешті заграло, брало двічі чемпіонство і в плей-оф ЛЧ навіть вийшло вперше з часів Лобановського. Так нє суркіс по-ідіотському поступив з ним - показав, що йому важливіші Гармаш із Хачом...
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2022 в 19:35
Если президент клуба лапух то и тренер будет такой же.
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