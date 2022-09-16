Луческу и скандалы. За что фаны хейтят тренера Динамо? ВИДЕО

Для украинского футбола Мирча Луческу является культовым лицом.

Румын подарил болельщикам Шахтера и Динамо много побед. Но большинству фанатов Мистер запомнился именно скандалами.

Футболисты, арбитры, болельщики – Луческу со всеми хоть раз вступал в спор. В этом выпуске мы вспомним, чем отличился Луческу за последние 2 года работы в Динамо.