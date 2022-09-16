Луческу и скандалы. За что фаны хейтят тренера Динамо? ВИДЕО
Мирча за словом в карман не лезет
Для украинского футбола Мирча Луческу является культовым лицом.
Румын подарил болельщикам Шахтера и
Футболисты, арбитры, болельщики – Луческу со всеми хоть раз вступал в спор. В этом выпуске мы вспомним, чем отличился Луческу за последние 2 года работы в Динамо.
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
16.09.2022 в 19:47
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2022 в 19:35
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