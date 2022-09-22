Записки болельщика: Провал сборной Украины? Лига наций. Возвращение украинцев из плена - ВИДЕО

Бойцов-защитников Азовстали и Мариуполя вернули из плена!!! Чем не повод еще больше поддерживать нашу армию ?

Матч Шотландия 3:0 Украина – как реагировать на такой результат? Что нам светит в Лиге Наций и следует ли считать этот турнир серьезным для коллектива Петракова?

Куда подевались лидеры Ярмоленко, Малиновский? Почему не хватало Зинченко и Шапаренко? Говорю-болтаю о футболе!