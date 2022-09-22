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Записки болельщика: Провал сборной Украины? Лига наций. Возвращение украинцев из плена - ВИДЕО

Украинские
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Записки болельщика: Провал сборной Украины? Лига наций. Возвращение украинцев из плена - ВИДЕО

Новина українською

Бойцов-защитников Азовстали и Мариуполя вернули из плена!!! Чем не повод еще больше поддерживать нашу армию?

Матч Шотландия 3:0 Украина – как реагировать на такой результат? Что нам светит в Лиге Наций и следует ли считать этот турнир серьезным для коллектива Петракова?

Куда подевались лидеры Ярмоленко, Малиновский? Почему не хватало Зинченко и Шапаренко? Говорю-болтаю о футболе!

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В статье: Украина Александр Петраков
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