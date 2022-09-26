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Записки украинского болельщика: новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили - ВИДЕО

Украинские
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Свежий выпуск футбольных новостей от канала ЗУБ

Записки украинского болельщика: новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили - ВИДЕО

Новина українською

Собираешься посмотреть матч Лиги Наций Украина – Шотландия, но еще не слышал последних новостей? Роковая ошибка!

Сегодня говорим о главных футбольных новостях последних нескольких дней, немного удивляемся и как всегда поддерживаем армию и волонтеров.

  • Помогите Зозуле с Байрактаром!
  • что поможет сборной обыграть Шотландию? Возвратиться в ЛигуА!
  • Ярмоленко станет рекордсменом?
  • Шевченко уволили из Дженоа - ЧТО?

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина
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