Записки украинского болельщика: новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили - ВИДЕО

Собираешься посмотреть матч Лиги Наций Украина – Шотландия, но еще не слышал последних новостей? Роковая ошибка!

Сегодня говорим о главных футбольных новостях последних нескольких дней, немного удивляемся и как всегда поддерживаем армию и волонтеров.