Записки украинского болельщика: новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили - ВИДЕО
Свежий выпуск футбольных новостей от канала ЗУБ
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Сегодня говорим о главных футбольных новостях последних нескольких дней, немного удивляемся и как всегда поддерживаем армию и волонтеров.
- Помогите Зозуле с Байрактаром!
- что поможет сборной обыграть Шотландию? Возвратиться в ЛигуА!
- Ярмоленко станет рекордсменом?
- Шевченко уволили из Дженоа - ЧТО?
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