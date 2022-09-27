  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Прорвались на Евро. Украина U-21 – Словакия U-21 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Прорвались на Евро. Украина U-21 – Словакия U-21 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видео голов и обзор матча

Прорвались на Евро. Украина U-21 – Словакия U-21 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины сыграла свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.

После поражения 2:3 украинцы смогли разгромить соперника со счетом 3:0, причем все три гола забил Даниил Сикан.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Словакия 3:0 (общий счет - 5:2)

Голы: Сикан 48, Сикан 54, Сикан 66

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Словакия U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде