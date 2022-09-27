Прорвались на Евро. Украина U-21 – Словакия U-21 3:0. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча
Фото прес-служби УАФ
Молодежная сборная Украины сыграла свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.
После поражения 2:3 украинцы смогли разгромить соперника со счетом 3:0, причем все три гола забил Даниил Сикан.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сикан 48, Сикан 54, Сикан 66
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