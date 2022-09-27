Прорвались на Евро. Украина U-21 – Словакия U-21 3:0. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины сыграла свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.

После поражения 2:3 украинцы смогли разгромить соперника со счетом 3:0, причем все три гола забил Даниил Сикан.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Словакия 3:0 (общий счет - 5:2)

Голы: Сикан 48, Сикан 54, Сикан 66