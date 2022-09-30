Залетело почти все. Верес - Рух 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
nkveres.com
Календарь 5-го тура УПЛ в пятницу открывал матч, в котором "Верес" на своем обновленном стадионе принимал "Рух".
Поединок выдался боевым и закончился вничью 2:2.
О том, как все происходило – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Дахновский 9, Клец 31 – Таллес 26, Дидык 53
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