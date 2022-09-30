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Залетело почти все. Верес - Рух 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Залетело почти все. Верес - Рух 2:2. Видео голов и обзор матча

nkveres.com

Новина українською

Календарь 5-го тура УПЛ в пятницу открывал матч, в котором "Верес" на своем обновленном стадионе принимал "Рух".

Поединок выдался боевым и закончился вничью 2:2.

О том, как все происходило – смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" (Ровно) - "Рух" (Львов) 2:2

Голы: Дахновский 9, Клец 31 – Таллес 26, Дидык 53

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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