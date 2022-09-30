Харьков победил в меньшинстве. Металлист 1925 - Колос 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
metalist1925.com
В матче 5-го тура УПЛ между собой сыграли Металлист 1925 и Колос.
Игра развивалась довольно интересно – быстрым голом и удалением у харьковчан, и итоговой победой МХ1925.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ярослав Мартынюк 10 (пен.), Ростислав Русин 30
Удаление: Дмитрий Капинус 24
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Надежды, разбившиеся вдребезги. Украинские легионеры, которые разочаровали за границей
- россияне ударили по гуманитарной колонне в Запорожье: более 50 погибших и раненых (upd)
- Возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на выходные
- Моменты, но не голы. Украина – Шотландия 0:0. Видеообзор матча
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Американец 2000
30.09.2022 в 21:08
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet