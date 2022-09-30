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Харьков победил в меньшинстве. Металлист 1925 - Колос 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Харьков победил в меньшинстве. Металлист 1925 - Колос 2:0. Видео голов и обзор матча

metalist1925.com

Новина українською

В матче 5-го тура УПЛ между собой сыграли Металлист 1925 и Колос.

Игра развивалась довольно интересно – быстрым голом и удалением у харьковчан, и итоговой победой МХ1925.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Металлист 1925 - Колос 2:0

Голы: Ярослав Мартынюк 10 (пен.), Ростислав Русин 30

Удаление: Дмитрий Капинус 24

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Американец 2000
30.09.2022 в 21:08
Металлист 1925 - чемпион !!!Эдмар в тренерском составе М 1925 - Это бомба !!!
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