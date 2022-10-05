Юношеская ЛЧ. Реал - Шахтер 6:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
shakhtar.com
Юношеская команда "Шахтера" U-19 в рамках 3-го утра Юношеской лиги УЕФА свграла с мадридским "Реалом".
Борьбы в матче не получилось – 6:1, разгромная победа "Реала" и худшая игра молодых горняков в нынешнем сезоне.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Браво 30, Гарсия 34, Фортуни 45, Гарсия 48, Перес 54, Перес 73 – Наверос 42 (авт.)
Нереализованный пенальти: Моран 39 (выше)
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