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Юношеская ЛЧ. Реал - Шахтер 6:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор матча

Юношеская ЛЧ. Реал - Шахтер 6:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Юношеская команда "Шахтера" U-19 в рамках 3-го утра Юношеской лиги УЕФА свграла с мадридским "Реалом".

Борьбы в матче не получилось – 6:1, разгромная победа "Реала" и худшая игра молодых горняков в нынешнем сезоне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Реал" - "Шахтер" 6:1

Голы: Браво 30, Гарсия 34, Фортуни 45, Гарсия 48, Перес 54, Перес 73 – Наверос 42 (авт.)

Нереализованный пенальти: Моран 39 (выше)

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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