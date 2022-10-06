Одного желания оказалось недостаточно. Реал – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева начали по-хозяйски – Реал расположился на чужой половине и забил уже на 13-й минуте. Хороший удар получился у Родриго.
Ну а ближе к концу тайма после отличного паса Родриго Винисиус избежал офсайда и положил второй.
Впрочем, ближе к концу первого тайма Зубков боковыми ножницами положил красивейший гол Лунину и отыграл один мяч.
После перерыв у Реала было несколько классных моментов, но счет так и не изменился - 2:1.
Голы: Родриго (13), Винисиус (28) - Зубков (39)
Обзор матча:
Гол Родриго:
Гол Винисиуса:
Гол Зубкова:
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