Реал – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева начали по-хозяйски – Реал расположился на чужой половине и забил уже на 13-й минуте. Хороший удар получился у Родриго.
Ну а ближе к концу тайма после отличного паса Родриго Винисиус избежал офсайда и положил второй.
Впрочем, ближе к концу первого тайма Зубков боковыми ножницами положил красивейший гол Лунину и отыграл один мяч.
Реал – Шахтер 2:1
Голы: Родриго (13), Винисиус (28) - Зубков (39)
Гол Родриго:
Гол Винисиуса:
Гол Зубкова:
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Комментарии (5)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.10.2022 в 22:40
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Vantala (Kharkiv)
05.10.2022 в 22:38
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scorpius (Ck)
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Барселиниуc (землянин)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
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