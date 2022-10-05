Реал – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер в Мадриде сыграл свой матч 3-го тура ЛЧ против Реала.

Хозяева начали по-хозяйски – Реал расположился на чужой половине и забил уже на 13-й минуте. Хороший удар получился у Родриго.

Ну а ближе к концу тайма после отличного паса Родриго Винисиус избежал офсайда и положил второй.

Впрочем, ближе к концу первого тайма Зубков боковыми ножницами положил красивейший гол Лунину и отыграл один мяч.

Реал – Шахтер 2:1

Голы: Родриго (13), Винисиус (28) - Зубков (39)

Гол Родриго:

Гол Винисиуса:

Гол Зубкова: