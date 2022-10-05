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Реал – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Реал – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шахтер в Мадриде сыграл свой матч 3-го тура ЛЧ против Реала.

Хозяева начали по-хозяйски – Реал расположился на чужой половине и забил уже на 13-й минуте. Хороший удар получился у Родриго.

Ну а ближе к концу тайма после отличного паса Родриго Винисиус избежал офсайда и положил второй.

Впрочем, ближе к концу первого тайма Зубков боковыми ножницами положил красивейший гол Лунину и отыграл один мяч.

Реал – Шахтер 2:1

Голы: Родриго (13), Винисиус (28) - Зубков (39)

Гол Родриго:

Гол Винисиуса:

Гол Зубкова:

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.10.2022 в 22:40
2:0... Йдуть за графіком..
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0
-2
Vantala (Kharkiv)
05.10.2022 в 22:38
Хай хоч Лунін на 0 відстоїть, хоть якась буде втіха від результату.
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+1
-2
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scorpius (Ck)
05.10.2022 в 22:52
А нифига
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 23:08
Пусть лучше Лунин сегодня на два нуля отстоит...
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.10.2022 в 22:30
6:0 буде за щастя ..
Ответить
0
-2

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