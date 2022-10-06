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"Однажды в Голливуде". Полесье выпустило провокационное промо к матчу с Карпатами - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Подогрели интерес

"Однажды в Голливуде". Полесье выпустило провокационное промо к матчу с Карпатами - ВИДЕО

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Новина українською

В пятницу, 7 октября, в Первой лиге встретятся два лидера группы – "Полесье" примет "Карпаты".

Матч однозначно должен быть интересным. Как по накалу, так и по зрительскому интересу.

Еще и хозяева подогрели интерес, выпустив промо, в котором обыграли знаменитую сцену фильма Однажды в Голливуде с дракой Брюса Ли против Клиффа Бута.

Это однозначно нужно видеть. Как промо, так и сам будущий матч.

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В статье: Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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