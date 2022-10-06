"Однажды в Голливуде". Полесье выпустило провокационное промо к матчу с Карпатами - ВИДЕО
Подогрели интерес
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В пятницу, 7 октября, в
Матч однозначно должен быть интересным. Как по накалу, так и по зрительскому интересу.
Еще и хозяева подогрели интерес, выпустив промо, в котором обыграли знаменитую сцену фильма Однажды в Голливуде с дракой Брюса Ли против Клиффа Бута.
Это однозначно нужно видеть. Как промо, так и сам будущий матч.
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