"Однажды в Голливуде". Полесье выпустило провокационное промо к матчу с Карпатами - ВИДЕО

В пятницу, 7 октября, в Первой лиге встретятся два лидера группы – "Полесье" примет "Карпаты".

Матч однозначно должен быть интересным. Как по накалу, так и по зрительскому интересу.

Еще и хозяева подогрели интерес, выпустив промо, в котором обыграли знаменитую сцену фильма Однажды в Голливуде с дракой Брюса Ли против Клиффа Бута.

Это однозначно нужно видеть. Как промо, так и сам будущий матч.